رياضة | بالتفاصيل.. أف سي مصر يختتم انتقالاته الصيفية بـ17 صفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. أف سي مصر يختتم انتقالاته الصيفية بـ17 صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد سوق الإنتقالات الصيفية 2019 نشاطًا كبيرًا من قبل نادي أف سي مصر، الصاعد حديثًا لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الفريق الأول لنادي أف سي مصر من التعاقد مع 17 لاعبًا، من أجل رغبته في تفادي المنافسة على مراكز الهبوط منذ بداية الموسم.

ويتولى عبد الناصر محمد، منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أف سي مصر، وتمكن من الحصول على عدد كبير من اللاعبين بالتعاقد معهم من مختلف أندية الدوري الممتاز، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين في هذه المسابقة.

وتمكن أف سي مصر من تدعيم صفوفه بـ17 لاعبًا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع تفاصيل صفقات أف سي مصر في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:

الصفقات

مصطفى كالوشا قادمًا من (الداخلية).

محمد جمال تريكة قادمًا من (الداخلية).

أحمد الشيخ قادمًا من (حرس الحدود).

محمود السيد قادمًا من (المصري).

عبدالرحمن جندية قادمًا من (بيراميدز).

الكيني كليفن ياكيا قادمًا من (ماثارييونايتد).

أحمد سعيد أوكا.

محمد نصر قادمًا من (بلدية المحلة).

عصام ثروت قادمًا من (سموحة).

إسلام صلاح قادمًا من (سموحة).

عمر حبشي قادمًا من (سموحة).

أحمد جودة قادمًا من (المصري).

محمد جبر قادمًا من (الاتحاد السكندري).

طه عادل قادمًا من (مصر للمقاصة).

البرازيلي إيجور.

مؤمن إبراهيم قادمًا من (طلائع الجيش).

رمزي خالد قادمًا من (وادي دجلة).

وجاءت قائمة أف سي مصر في الموسم الجديد، والتي استقر عليها عبد الناصر محمد كالتالي:



في حراسة المرمى: وليد توفيق – عصام ثروت – محمود السيد.

Advertisements

في الدفاع: أحمد محسن – محمود شبانة – محمد جبر – طه عادل – أسامة رجب – مصطفى كالوشا – رمزي خالد – أحمد سعيد أوكا – محمود السيد.

في الوسط: مؤمن إبراهيم – إسلام صلاح – محمود رامبو – ويليس فرتادو – أحمد الشيخ – كليف نياكيا – محمد جمال تريكة – عبد الرحمن جندية – أحمد جودة – مؤمن إبراهيم.

في الهجوم: هشام عبد الحميد – مصطفى سلطان – أحمد الصعيدي – رضا الويشي – عمر الحبشي – ياجور – محمد نصر.

وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 28 عامًا، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى مبلغ: 45 مليون جنيه.