رياضة | كريستيانو رونالدو يفتح النار على الجميع: لا أثق في أحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يفتح النار على الجميع: لا أثق في أحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي أنه لا يثق سوى في بعض الأشخاص بالعالم كله كما أنه لا يعطي أحداً أسراره الشخصية وذلك منذ الصغر ويطمح في أن تكون حريته الشخصية بعيدة عن أعين الصحافة والإعلام.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها الدون في مقابلة مع شبكة تلفزيون أي تي في البريطانية أكد أنه يثق في أربعة أشخاص فقط بالعالم أجمع دون أن يرغب في الإفصاح عن أسماءهم الشخصية أو بيانات أي شخص منهم وإحترم الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان رغبته في ذلك.

وقال رونالدو أنه كان في أحد الأيام يجلس مع صديقته جورجينا بالمنزل ورفقه أولاده وكان يشاهد على التلفاز أحد البرامج التلفزيونية والتي تتحدث عن واحدة من القضايا الهامة التي يناقشها المجتمع الغربي وهي ظاهرة وقضية الإغتصاب.

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وأضاف " سمعت واحد من أولادي ينزل وينتبه إلى ما تقوله المذيعة لأقوم على الفور بتغيير تلك المحطة بعد أن شعرت بإحراج شديد للغاية خاصةً أنني لم أرغب أن يتم وضعي في هذا الموقف أو أشاهد نظرة الأطفال لوالدهم وهو يتحدث بصورة سيئه أو يقول شيء لا يمكن قوله وجعلني هذا الموسم أشعر بالرعب.

وواصل الدون تصريحاته وأكد أن تلك الحلقة جعلته يتأكد من صحة وجهة نظره التي دائماً ما يؤمن بها ويصدها وهي أنه لا يثق سوى في أربعة أشخاص فقط طوال حياته ونسبة الثقة هذه تصل إلى 100% لكني لن أقول من هم ويكفي فقط أنهم أربعة من أصدقائق.

وأتم " عائلتي لها فضل على ما وصلت له الآن والمقربون مني أيضاً لكن لا يمكن لأي شخص أن يثق بالناس جميعاً خاصةً بعد الأشياء التي تحدث حولنا وخيانه الشخص لصديقه والفتاه لحبيبها دون إحترام للمشاعر أو الإنسانية .

وفي سياق متصل يستعد كريستيانو رونالدو للمشاركة مع فريقه يوفنتوس اليوم الاربعاء ضد فريق نادي أتلتيكو مدريد في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الاولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.