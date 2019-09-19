رياضة | إجتماع عاجل بين بيريز والخليفي لضم ثنائي باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجتماع عاجل بين بيريز والخليفي لضم ثنائي باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرتها في نادي ريال مدريد الإسباني سوف يستغلان فرصة مباراتهما التي تقام اليوم الاربعاء لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وأكدت صحيفة " آس " أن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي وفلورينتينو بيريز رئيس الريال سوف يعملان على الحديث بصورة أوضح عن الأمور التي توجد وتحدث يومياً في كرة القدم والمستجدات التي تخص كلا الناديين.

ومن المنتظر أن يتناول الرئيسان وجبة تقليدية كالتي جمعتهما العام الماضي في إحدى المطاعم الذي يدعى جاي سافوي وسوف تشهد الجلسة الحديث عن صفقتي من الممكن أن تتما خلال السنوات القليلة الماضية بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي. Advertisements

وعكس ما يتصور البعض فإن العلاقة بين الخليفي وبيريز على ما يرام بل وأكثر من رائعة وبينهما حالة من الهدوء التي من الممكن أن تسهم في إتمام الصفقة على الرغم من أن المقابل المادي يعتبر عائق كبير للنادي الملكي على الرغم من إتمام صفقة رحل على إثرها كيلور نافاس لباريس وأريولا للريال.

وسبق وأن تحدث الريال من قبل مع كيليان مبابي قبل الإنضمام لباريس سان جيرمان وقت أن كان لاعباً في صفوف فريق نادي موناكو الفرنسي لكن اللاعب قرر ألا يترك الدوري الفرنسي وكان يريد حجز مكان اساسي له في تشكيلة البي إس جي وبالفعل حقق مراده.

والعكس يحدث في صفقة نيمار فاللاعب لا يريد خسارة جمهور نادي برشلونة الذي لعب له قبل ستة سنوات بالإنتقال إلى الغريم التقليدي والأذلي وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من العودة في الصيف لكن المفاوضات باءت بالفشل في النهاية.



وفي الاخير سيعتمد الأمر على اللاعبين الذين سيغادرون الفريق وإمكانية ترك أي منهما لملعب حديقة الأمراء والفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيلعب دوراً كبيراً في تفكير الخليفي أن يترك أي من اللاعبين وجلب أسماء جديدة للمحافظة على اللقب.