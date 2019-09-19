شكرا لقرائتكم زيزو يغيب عن لقاء الأهلي والزمالك فى كأس السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، هى الأخيرة التى سيغيب عنها أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأبيض، وبعدها يتم رفع الايقاف عنه الذى وقع عليه من قبل لجنة المسابقات.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى، الذى جمعهما فى نهاية الموسم المنصرم، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف أحرزه التونسى على معلول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، حيث جاء ايقاف "زيزو" بعد أن أشهر الحكم المجرى فرانس كاراكو البطاقة الحمراء للاعب، بعدما قام الأخير بدفعه فى نهاية مباراة القمة.