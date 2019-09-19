شكرا لقرائتكم سرك فى بير..ميتشو يتكتم على خطة الزمالك أمتام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، على عدم الافصاح عن خطة اللعبة التى سيخوض بها مواجهة الأهلى، غدًا الجمعة، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المصرى، وسط حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 ألاف للأحمر ومثلهم للأبيض .

فضل الخواجة الصربى الاكتفاء بإستلام التقرير التفصيلى عن الأهلى من أفراد جهازه المعاون، مع مشاهدة بعض المباريات المسجلة والأجزاء التى أتيحت من المباراة الأخيرة للشياطين الحمر أمام كانو سبورت الغينى، والتى فاز فيها الأهلى بنتيجة 2/0، دون أن يفصح "ميتشو" عن فكره أو خطته للقاء السوبر.