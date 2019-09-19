شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو ينفذ برنامجا خاصا فى معسكر الزمالك رغم غيابه عن السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، هى الأخيرة التى سيغيب عنها أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الأبيض، وبعدها يتم رفع الايقاف عنه الذى وقع عليه من قبل لجنة المسابقات.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى، الذى جمعهما فى نهاية الموسم المنصرم، وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف أحرزه التونسى على معلول فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء، حيث جاء ايقاف "زيزو" بعد أن أشهر الحكم المجرى فرانس كاراكو البطاقة الحمراء للاعب، بعدما قام الأخير بدفعه فى نهاية مباراة القمة.

وحدد الخواجة الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، برنامج خاص لـ"زيزو" بعد أن شارك فى مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دورى الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2/1، من أجل تجهيز اللاعب للمشاركة فى البطولات المحلية، والتى ستكون أمام الاتحاد السكندرى بالدورى الجديد، والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى، على استاد بترو سبورت.