شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى السوبر.. اتحاد الكرة يستعين بـ"الفيديوهات" والسوشيال لإصدار العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة، الأخذ بالفيديوهات المنتشرة على المواقع الإخبارية ومواقع السوشيال ميديا فى حالة ثبوت الخروج عن النص من أى فرد من أفراد الفريقين فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غدًا الجمعة، كما حدث فى مباراة نهائى كاس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوقيع غرامة على محمود شيكابالا قائد الزمالك بداعى تحريض جماهير فريقه لتوجيه السباب والشتائم ضد النادى الأهلى وقتها، مما استدعى مسئولى لجنة الانضباط وقتها لتغريم اللاعب 50 ألف جنيه.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الانضباط بتغريم أى لاعب أو مسئول بالفريق فى حالة خروجه عن النص خلال أو اثناء او بعد المباراة، والتأكيد على أن هذا الأمر سيتم تطبيقه أيضًا فى مباريات الدورى وكأس مصر.

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فى السياق ذاته، استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين 3 مراقبين لمباراة السوبر المصرى وهم مراقب مسابقات ومراقب أمنى ومراقب حكام بخلاف الحكم المرافق لطاقم الحكام الأجنبى.

كان اتحاد الكرة أعلن إقامة مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك، بستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق).. ويأتى إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعى فى مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى سابق: "الاتحاد المصرى لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضى قدما فى نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه فى الوقت نفسه فإن الاتحاد المصرى لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها فى مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصًا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".