شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى فى "سوبر" الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مساء اليوم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلى فى السوبر بالاسكندرية، التى ستجمع الفريقان غدًا الجمعة، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المصرى، وسط حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 ألاف للأحمر ومثلهم للأبيض .

وشدد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على اللاعبين ضرورة التركيز لفك العقدة التاريخية أمام الأهلى فى السوبر والفوز على الشياطين الحمر وأقتناص لقب كأس السوبر، لاسيما وأن الأبيض يضم بين صفوفه فى الوقت الحالى عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارات الخاصة، حيث والتقى الأهلى والزمالك فى السوبر 5 مرات، إلا أن الأحمر نجح فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات واقتنص اللقب خلالهما، فى المقابل فاز الأبيض فى مباراة وحيدة بركلات الترجيح.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.