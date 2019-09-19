رياضة | طلائع الجيش ينهي الميركاتو الصيفي بـ10 صفقات بدعم ثلاثي القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش ينهي الميركاتو الصيفي بـ10 صفقات بدعم ثلاثي القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الإنتقالات الصيفية 2019، والتي أغلقت مساء الثلاثاء الماضي الموافق 17 / 9 / 2019، وسط حرص كبير من الأندية المصرية على جلب العديد من الصفقات المميزة للموسم الجديد، وتمكن الفريق الأول لطلائع الجيش من جلب 10 صفقات جديدة، من أجل الصراع على أحد مراكز المربع الذهبي في الموسم القادم

وتعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش مع البرازيلي سيرجيو فارياس، لقيادة الإدارة الفنية للفريق، حيث يأمل مجلس إدارة الفريق في التنافس على أحد المراكز المؤهلة للبطولة الأفريقية، حيث يعد الفريق أحد أكثر الأندية خبرة في الدوري المصري الممتاز.

وانهي طلائع الجيش بطولة الدوري المصري في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 11لقاء، وتلقى الخسارة في 13 مباراة، وتمكن من تسجيل 41 ليتقاسم المركز السادس كأفضل خط هجوم بالدوري مع أندية الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

ونجح طلائع الجيش في تد\عيم صفوفه بـ10 لاعبين أغلبهم من أندية القمة الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع تفاصيل صفقات طلائع الجيش في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:

الصفقات

عمرو جمال قادمًا من صفوف الأهلي.

حسام باولو قادمًا من صفوف الزمالك.

أحمد داودا انضم لطلائع الجيش قادمًا من الزمالك.

عمرو السيسى قادمًا من نادي النجوم.

مهند لاشين قادمًا من صفوف بيراميدز.

ناصر منسى قادمًا من نادي بيراميدز.

محمود سامي انضم لصفوف الطلائع قادمًا من صفوف سموحة.

كريم ممدوح قادمًا من الاتحاد السكندري.

أحمد علاء قادمًا من الأهلي.

كريم طارق قادمًا من بتروجت.

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وجاءت قائمة وادي جلة في الموسم الجديد، والتي استقر عليها فارياس كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد شعبان - مصطفى محمود - محمد بسام.

في الدفاع: أحمد سمير- أحمد هاني - إسلام سري - أحمد علاء - خالد سطوحي - على الفيل - محمد ناصف - أحمد سامى - محمد أبو المجد بوشا.

في الوسط: عمرو السيسي - محمد رزق - أحمد كابوريا - كريم طارق - كريم ممدوح - تالا نداي - مهند لاشين- عاصم صلاح - أحمد عبد الرحمن زولا - فرانك ستيفن - أحمد داوودا - محمود سامي.

في الهجوم: ناصر منسي - حسام باولو - عمرو جمال - محمد شحاتة.

وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 27.1 سنة، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبين إلى مبلغ: 115 مليون جنيه.