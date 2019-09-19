رياضة | فان دايك يكشف حقيقة تمديد عقده مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يكشف حقيقة تمديد عقده مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول الإنجليزي التقارير الصحفية التى تشير إلى تمديد تعاقده مع الريدز لمواسم مقبلة وبراتب أعلي عن الذى يتقاضاه مع الفريق.

وأكد فان دايك فى تصريحات لشبكة قنوات "سكاى سبورتس" قائلاً :" لايوجد ذلك وهذه ليست مش كلتي هذا ليس على عاتقي، لقد رأيت بعض التقارير في وسائل الإعلام بأنني أوافق على صفقة وأشياء جديدة".

وأضاف :"أنا لا أناقش أي شيء في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي أريد فعله الآن هو التركيز مع الفريق، وسنرى في المستقبل ما قد يحدث". Advertisements

وتابع :"لا يوجد أي محادثات في الوقت الحالي، هذه هي الحقيقة وهذا هو الوضع حاليًا، الفريق لا يفكر في أي شيء بالوقت الحالي سوى المباريات المقبلة ".

ويذكر أن فان دايك يعد أحد العناص المؤثرة فى تشكيل ليفربول خلال الموسم الماضي والجاري والذى إستطاع أن يحصد لقب أفضل لاعب فى أوروبا ودخل ضمن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب فى العالم بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسبانى.

وكان ليفربول قد خسر فى أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولى بهدفين دون رد، ويتصدر الفريق بطولة الدوري الإنجليزى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات فاز بهم الفريق جميعاً.