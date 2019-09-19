رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الجهاز الطبي للنادي الأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود لإمكانية مشاركة مهاجم الفريق اللاعب المغربي وليد أزارو خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك بعد إقترابه من تماثل الشفاء من الإصابة التى عانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية والتى ابعدته عن اللعب مع الأهلى أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد أحرزهم صلاح محسن ووليد سليمان.

وأكد الجهاز الطبي للنادى الأهلى أن اللاعب بدأ فى التعافي من الإصابة التى لحقت به مع منتخب بلاده المغرب خلال التوقف الدولى الأخير بعد أن قام اللاعب بالخضوع لعلاج مكثف وقام بحلسات علاج طبيعي.

وأصيب وليد أزارو خلال المعسكر الأخير لمنتخب بلاده المغرب بعد المشاركة لدقائق أمام بوركينا فاسو فى إطار التوقف الدولى، وأجرى اللاعب اشعة على الركبة لمعرفة مدة الغياب عن الملاعب.

وفي حال عدم جاهزية أزارو يصبح الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينى فايلر فى حيرة فى الإختيار بين صلاح محسن مهاجم الفريق والمتألق خلال الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي وسجل هدف الأهلى الأول أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو يوم السبت الماضي فى ذهاب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وبين مهاجم الفريق والذى شارك بشكل أساسي خلال اللقاء السابق مروان محسن لإختيار أحدهما لقيادة هجوم الأهلى أمام الزمالك.

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وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.

وسيحدد اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة موعد مباراة السوبر الجديد والذى تحدد طرفيه وهم الأهلى والزمالك بعد تتويج الزمالك أمس بلقب كأس مصر 2019 على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد وكان الأهلى قد توج ببطولة الدورى المصري، وسوف تحدد الجبلاية موعد اللقاء لاحقاً.