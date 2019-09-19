مرتضى منصور : تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

الموجز
قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تلقى خطابًا رسميًا من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بشأن تغيير موعد مباراة السوبر المصرى، بين الأهلى والزمالك المقررة غدًا، الجمعة، على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
وأضاف مرتضى منصور أن المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة مساءً.
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