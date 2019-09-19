شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب وعبد العزيز يمثلان المنتخب الأولمبى فى قرعة أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى ستقام بالمنتزه فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساء.

وتأهل إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر ، 8 منتخبات هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي ، وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي: باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.

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ويخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، المباراتين الوديتين خلال فترة التوقف المقبلة وتحديدا فى شهر أكتوبر على ستاد القاهرة، استعدادا لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويرغب شوقى غريب فى إقامة المباراتين على ستاد القاهرة الذى يستضيف مباريات الفراعنة فى البطولة حتى يعتاد اللاعبون على أرضية الملعب الجديدة بعد تطويرها.

كان المنتخب الأولمبى التقى منتخب السعودية مرتين وديا وانتهى الأولى بفوز الفراعنة 4-1بالسويس، قبل تكرار الفوز بهدف نظيف فى بتروسبورت.