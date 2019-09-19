شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دورى القسم الثالث فى فروع اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُجرى اليوم الخميس، قرعة دوري القسم الثالث لموسم 2019 _2020 للإعلان عن الجدول النهائى لدورى القسم الثالث. وكلف الاتحاد جميع فروعه بإجراء القرعة بمقر الفرع للمجموعة التابعة له، وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم الخميس. وأجريت ظهر أمس الأربعاء قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور د. جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الإتحاد ود. سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني. Advertisements وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية في الأسبوع الأول

المجموعة الأولى

المنيا × سوهاج

ديروط × تليفونات بني سويف

الإعلاميين × البنك الأهلي

بترول أسيوط × طهطا

بني سويف × شبان مسلمين قنا

الفيوم × الألمونيوم المجموعة الثانية

سيراميكا كليوباترا × الداخلية

الترسانة × منتخب السويس

القناة × النجوم

الزرقا × المريخ

بتروجت × جمهورية شبين

كوكاكولا × النصر المجموعة الثالثة

سماد أبوقير × الرجاء

مالية كفر الزيات × غزل المحلة

الأوليمبي × دكرنس

بيلا × فاركو

بلدية المحلة × دمنهور

الحمام × المنصورة

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