شكرا لقرائتكم الأهلى فى اخر تدريباتة قبل لقاء السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالأهلى مساء اليوم ،الخميس، إستعداداته لخوض المباراة المرتقبة والهامة أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر لها غداً في برج العرب حيث يتدرب الفريق اليوم على ملعب المباراة ويحسم فايلر المدير الفني للفريق عدة أمور فنية خاصة بالمباراة المرتقبة خلال مران اليوم منها المهاجم الذى سيُشارك في المباراة أساسياً وهل سيكون مروان محسن أم صلاح محسن خاصة بعدما تألق الأخير في مباراة كانو سبورت بعدما حل بديلاً للأول .

كما سيحسم المدير الفني الجدل بين أحمد الشيخ وجيرالدو وحسين الشحات ومن سيُشارك منهم أساسياً، فيما إستقر فايلر على الدفع بياسر إبراهيم بجوار محمود متولي في الدفاع بعد غياب أيمن أشرف للأيقاف.