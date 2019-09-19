شكرا لقرائتكم اليوم.. بدء مواجهات محترفى كرة اليد للرجال و المرتبط مواليد 2002... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الخميس ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى محترفى كرة اليد للرجال و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019/ 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى و الحوار مع الأهلى و محافظة الفيوم مع 6 أكتوبر و الزهور مع سبورتنج و الجزيرة مع البنك الأهلى و سموحة مع أصحاب الجياد .

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فيما تقام الجولة الخامسة غدا الجمعة للرجال فقط ، بينما تحصل منافسات المرتبط على راحة .

و تشهد الجولة الخامسة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و حدائق الأهرام مع هليوبوليس و الأوليمبى مع جزيرة الورد و الطيران مع الحوار و المعادى مع محافظة الفيوم و الأهلى مع الزهور و 6 أكتوبر مع الجزيرة و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع أصحاب الجياد .