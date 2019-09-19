رابط شراء وحجز تذاكر مباراة السوبر المصري الأهلي والزمالك 2019 اسعار تذاكر السوبر المصري احصل على...

نوفر لكم رابط شراء وحجز تذاكر مباراة الاهلي والزمالك السوبر المصري 2019، حيث يتقابل الغريمين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في واحدة من المباريات الهامة والكبيرة التي ينتظرها عشاق الفريقين وحبي مومتابعي الساحرة المستديرة كرة القدم المصرية سواء في مصر أو الدول العربية، وقد أعلنت اللجنة المنظكة أسعار تذاكر السوبر المصري بين الاهلي والزمالك التي ستقام يوم الجمعة الموافق العشرين من سبتمبر الجاري.

حجز تذاكر السوبر المصري الأهلي والزمالك 2019، عبر خلال هذا التقرير سنتعرف معاً على التفاصيل الكاملة عن موقع شراء وحجز تذاكر السوبر المصري 2019 كما سنتعرف أيضاً على أماكن منافذ استلام تذاكر مباراة الاهلي والزمالك السوبر المصري 2019 التي ستقام على على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

شراء وحجز تذاكر السوبر المصري 2019

يبحث الجميع الآن رابط شراء وحجز تذاكر السوبر المصري الأهلي والزمالك 2019، بالإضافة لمعرفة أسعار تذاكر مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري 2019 هذا العام وذلك من أجل ضمان مقعد في مدرجات ملعب اللقاء الكبير والهام والذي سيتم متابعته من جميع الجماهير المصرية.

أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري 2019

أوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي محمد مرجان لأن إدارة النادي قد تسلمت تذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الخاصة بأعضاء وجماهير الأهلي، مؤكداً إلى أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل نادٍ وحددت فئاتها بـ100 جنية للدرجة الثالثة و300 جنيها للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى.

رابط شراء وحجز تذاكر السوبر المصري 2019

من خلال الدخول عبر الرابط التالي: هنــــــــــا، يمكنكم شراء وحجز تذاكر مباراة السوبر المصري الأهلي والزمالك 2019 بكل سهولة ويسر، وكانت المدير التنفيذي للنادي الاهلي أوضح أن الموقع سيفتح عمليات شراء وحجز تذاكر مباراة الاهلي والزمالك في السوبر المصري ابتداءً من الساعة السادسة مساء.