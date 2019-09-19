شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى السوبر .. سبتمبر وش السعد على الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة من مساء الجمعة، يلتقى فريق الأهلى مع الزمالك فى مباراة السوبر المحلى، والتى تجمع الفريقين للمرة السادسة فى البطولة المحلية.

وتزامنا مع إقامة المباراة فى شهر سبتمبر ، فإن المنافسات التى تقام خلال هذا الشهر تنحاز دائما للأهلى .

التقى الأهلى مع الزمالك فى مباريات السوبر مرتان خلال شهر سبتمبر ، وتغلب فيها الأحمر على المنافس الأبيض .

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أول مباراة جمعت الأهلى مع الزمالك فى شهر سبتمبر كانت عام 2014 بقيادة جاريو ، وأقيمت بالتحديد فى 14 سبتمبر ، و تغلب الاحمر على الأبيض 5/4 بركلات الترجيح بعد أن تعادلا سلبيا .

وثانى المواجهات كانت فى العام التالى وبالتحديد يوم 15 سبتمبر ، عام 2015، و فاز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفان ، سجل للأهلى عبد الله السعيد هدفان ، و مؤمن زكريا ، بينما سجل أهداف الزمالك عمر جابر ، و كهربا