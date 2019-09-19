شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات دورى محترفى كرة اليد و المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم الخميس، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بدورى محترفى كرة اليد للرجال والمرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019/ 2020 .

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع هليوبوليس و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الطيران مع حدائق الأهرام و جزيرة الورد مع المعادى و الحوار مع الأهلى و محافظة الفيوم مع 6 أكتوبر و الزهور مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى وسموحة مع أصحاب الجياد .

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فيما تقام الجولة الخامسة غدا الجمعة للرجال فقط، بينما تحصل منافسات المرتبط على راحة.

وتشهد الجولة الخامسة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و حدائق الأهرام مع هليوبوليس و الأوليمبى مع جزيرة الورد و الطيران مع الحوار و المعادى مع محافظة الفيوم و الأهلى مع الزهور و 6 أكتوبر مع الجزيرة وسبورتنج مع سموحة والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد .