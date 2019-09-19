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مرتضى منصور يعلن تقديم مواجهة الأهلى 60 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن تقديم موعد مباراة القمة بين الأهلى والأبيض، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع.

 

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أعلن منصور خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، أن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام فى السابعة من مساء الجمعة، بدلاً من إقامتها فى الثامنة مساء.

 

يذكر، أن الأهلى سيخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

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