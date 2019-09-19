ملف الأربعاء.. حكم مباراة السوبر.. تحويل النني لـ "التأديب".. و مفاجآت محتملة لميتشو أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
تقرير.. هالاند قاطرة سالزبورج التهديفية
أحمد حمدي "بديل السعيد".. من الدخول لدائرة براجا وأودينيزي حتى الانتقال للجونة
محمد النني إلى مجلس تأديب اللاعبين التركي
تقرير.. قبل مواجهة الزمالك.. ماذا يفعل فايلر أمام الكبار؟
تقرير.. صفقتا بيراميدز.. "كانون" حامل لقب الكان و"لعيوني" يتحسس طريق النجومية
لاعبة منتخب مصر للكارتيه تستغيث بوزير الرياضة
تقرير.. 3 مفاجآت محتملة لميتشو أمام الأهلي
ميتشو يطلب تقريرًا طبيًا عن حالة مصطفى فتحي
الأهلي يعلن سعر وموعد طرح تذاكر مباراة السوبر أمام الزمالك
تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي استعدادا للسوبر
مران الأهلي.. انتظام رمضان وإكرامي.. وجلسة بين عبد الحفيظ وفايلر
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