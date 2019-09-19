قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من اللجنة الخماسية المعينة لادارة اتحاد كرة القدم المصري، يفيدبتعديل موعد مباراة السوبر المصري 2017 / 2018 بين فريقه والنادي الأهلى.
وأوضح رئيس الزمالك، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الخطاب يفيد بتقديم موعد المباراة المحدد لها الجمعة المقبل بملعب برج العرب، ليقام فى السابعة مساء بدلا من الثامنة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: تلقيت خطاب بتغيير موعد لقاء السوبر مع الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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