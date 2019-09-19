رئيس الزمالك: تلقيت خطاب بتغيير موعد لقاء السوبر مع الأهلى

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابا من اللجنة الخماسية المعينة لادارة اتحاد كرة القدم المصري، يفيد

بتعديل موعد مباراة السوبر المصري 2017 / 2018 بين فريقه والنادي الأهلى.

وأوضح رئيس الزمالك، من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الخطاب يفيد بتقديم موعد المباراة المحدد لها الجمعة المقبل بملعب برج العرب، ليقام فى السابعة مساء بدلا من الثامنة.