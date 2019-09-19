رياضة | بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. 6 صفقات تزين قائمة وادي دجلة للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. 6 صفقات تزين قائمة وادي دجلة للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية2019، والتي أغلقت مساء الثلاثاء الماضي الموافق 17 / 9 / 2019، حيث حرصت الأندية المصرية على جلب العديد من الصفقات المميزة للموسم الجديد، وتمكن الفريق الأول لوادي دجلة من جلب 6 صفقات جديدة، من أجل الصراع على أحد مراكز المربع الذهبي في الموسم القادم.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة واحدًا من أكثر الأندية المصرية استقرارًا خاصة على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، خاصة بعد الإبقاء عليه من قبل مجلس إدارة النادي في ظل النتائج السلبية للفريق في بداية الموسم، إلا أنه اتبع أسلوبًا مميزًا في طريقة تدريبه جعلت أداء الفريق يمتع جميع المشاهدين رغم النتائج السلبية.

وسرعان ما أتت نتائج صبر مجلس الإدارة على تاكيس بثمارها في نهاية المطاف، ليخرج الفريق من دوامة الهبوط وينهي الدوري في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهما، وتلقى الخسارة في 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا كسادس أفضل خط هجوم بالدوري.

ونجح وادي دجلة في الحصول على خدمات 6 لاعبين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع تفاصيل صفقات وادي دجلة في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:

الصفقات

عبد الكبير الوادي، حيث انضم المهاجم المغربي عبد الكبير لصفوف وادي دجلة قادمًا من صفوف اتحاد طنجة المغربي.