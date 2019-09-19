رياضة | بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. 6 صفقات تزين قائمة وادي دجلة للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. 6 صفقات تزين قائمة وادي دجلة للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة واحدًا من أكثر الأندية المصرية استقرارًا خاصة على مستوى الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، خاصة بعد الإبقاء عليه من قبل مجلس إدارة النادي في ظل النتائج السلبية للفريق في بداية الموسم، إلا أنه اتبع أسلوبًا مميزًا في طريقة تدريبه جعلت أداء الفريق يمتع جميع المشاهدين رغم النتائج السلبية.
وسرعان ما أتت نتائج صبر مجلس الإدارة على تاكيس بثمارها في نهاية المطاف، ليخرج الفريق من دوامة الهبوط وينهي الدوري في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهما، وتلقى الخسارة في 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا كسادس أفضل خط هجوم بالدوري.
ونجح وادي دجلة في الحصول على خدمات 6 لاعبين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للموسم الجديد، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جميع تفاصيل صفقات وادي دجلة في الإنتقالات الصيفية بالتقرير التالي:
الصفقات
عبد الكبير الوادي، حيث انضم المهاجم المغربي عبد الكبير لصفوف وادي دجلة قادمًا من صفوف اتحاد طنجة المغربي.
عمر فاروق ميرا، تعاقد نادي وجلة مع ميرا، قادمًا من صفوف المقاولون العرب.
رفيق كابو، وفي صفقة قوية دعم وادي دجلة صفوفه يبالمهاجم التونسي رفيق كابو، قادمًا من صفوف الاتحاد المنستيري التونسي.
مروان حمدي، حيث انضم مروان لصفوف دجلة قادمًا من نادي مصر المقاصة.
رجب عمران، تعاقد دجلة مع رجب عمران، قادمًا من صفوف مصر للمقاصة.
عبد الرحمن رمضان بودي، انضم اللاعب لصفوف دجلة قادمًا من صفوف الإنتاج الحربي.
وجاءت قائمة وادي جلة في الموسم الجديد، والتي استقر عليها تاكيس جونياس كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – خالد وليد – يوسف محرم.
في الدفاع: أيمن عادل – خالد رضا – بسام وليد – عبد الرحمن يوسف – محمود مرعي – إيزهاكو يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام.
في الوسط: عمر ميرا – عبد الرحمن رمضان – أحمد سعيد – إبراهيم عايش – إسلام علي – رجب عمران – محمد هلال – محمد عبد العاطي – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات.
في الهجوم: أحمد حسن – مروان حمدي – محمد رضا – رفيق كابو – عبد الكبير الوادي.
وبالنظر لأعمار قائمة اللاعبين في الموسم الجديد فإن متوسط أعمارهم يبلغ: 24.5 سنة، بينما تصل القيمة السويقية للاعبين إلى مبلغ: 95.9 مليون جنيه.