رياضة | حصاد الميركاتو.. سموحة يتسلح بـ"كتيبة صفقات" استعدادًا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الميركاتو.. سموحة يتسلح بـ"كتيبة صفقات" استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحثًا عن استعادة بريقه المفقود والعودة للمنافسة بالموسم الجديد، قام نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بتدعيم صفوف الفريق السكندري بكتيبة من الصفقات المميزة خلال سوق الانتقالات الصيفية 2019.

ويقود نادي سموحة فنيًا المدرب المميز حسام حسن والذي يسعي لتكوين فريق قوي بالنادي السكندري، يحقق معه أول بطولة في مشواره الكروي، بعد مسيرة طويلة قاد خلالها العديد من الأندية المصرية، لكنه فشل في حصد أي بطولة مع هذه الأندية.

واستعان حسام حسن في التعاقدات الجديدة ببعض اللاعبين الذين سبق ولعبوا تحت قيادته خلال الأندية التي سبق وتولي تدريبها، مثل محمد كوفي لاعب المصري البورسعيدي السابق والهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري، كما ضم بعض العناصر الموهوبة مثل ناصر ماهر وفوزي الحناوي من الأهلي، والحارس الشاب عمر صلاح من الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز صفقات سموحة الصيفية، وقائمة الفريق كاملة:-

المدير الفني : حسام حسن

صفقات سموحة الصيفية

1- محمد نادي (الجونة)

2- محمد كوفي (الكوكب السعودي)

3- عمر صلاح (الزمالك)

4- يوسف علاء (الأهلي)

5- محمد جمال بيبو (وادي دجلة)

6- سيف فاروق جعفر (الزمالك)

7- إسلام الفار (النجوم)

8- الهاني سليمان (الاتحاد السكندري)

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9- فوزي الحناوي (الأهلي)

10- أحمد جمال (مصر للمقاصة)

11- ناصر ماهر (الأهلي)

12- محمد حليمو (النجوم)

13- محمد الترهوني (الليبي)

14- رونالد وانجا (الكاميرون)

15- أحمد حسن مكي (عودة من إعارة)

قائمة سموحة بالموسم الجديد

حراسة المرمى : الهاني سليمان – عمر صلاح – حسين تيمور.

الدفاع : كريم يحيى – محمود معاذ – محمود منصور – محمود عزت – أحمد فتوح – أحمد جمال – السيد فريد – رجب نبيل – أحمد العش – محمد كوفي – فارس مجاهد.

الوسط : سيف فاروق جعفر – محمود عبد الحليم – إسلام جمال – شريف رضا – أحمد حمص – إيدي أيمومو – رونالد وانجا – يوسف علاء – محمد نادي – إبراهيم عبد القوي – محمد الترهوني – فوزي الحناوي – إسلام الفار – ناصر ماهر – يوسف ديوب.

الهجوم : أحمد حسن مكي – محمد جمال بيبو – حسام حسن

متوسط أعمار اللاعبين : 25.7 سنة

القيمة التسويقية : 102 مليون جنيه

ويستهل نادي سموحة مشواره في الموسم الكروي الجديد بمواجهة قوية ضد فريق الأهلي يوم 23 سبتمبر الجاري، في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.