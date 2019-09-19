رياضة | ممثل الجنوب يعزز صفوفه بــ16 صفقة جديدة.. تعرف على أسماء صفقات أسوان وقائمة الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل الجنوب يعزز صفوفه بــ16 صفقة جديدة.. تعرف على أسماء صفقات أسوان وقائمة الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي أسوان، ممثل الجنوب، بطولة الدوري في الموسم الجديد، وهو يرغب في أن يحقق نتائج إيجابية، وينجح في البقاء ضمن صفوف الكبار لأطول فترة ممكنة، وهذا بعدما كانت الزيارات الأخيرة لنادي أسوان في بطولة الدوري الممتاز قصيرة للغاية ولم تستمر أكثر من موسم واحد فقط.

النادي الجنوبي، يدخل هذ الموسم تحت قيادة مدرب شاب، وهو الكابتن مجدي عبد العاطي، الذي نجح في قيادة أسوان للصعود إلى الدوري الممتاز في أول موسم له مع النادي، ويريد "مجدي عبد العاطي"، التأكيد على كون صعود الفريق من الدرجة الثانية إلى الدوري المصري لم يكن صدفة، بل كان نتيجة تخطيط مدروس من قبل مجلس الإدارة والجهاز الفني، وخطوة أولى لإعادة نادي أسوان إلى سابق عهده وإستعادة أمجاده من جديد.

وتشير الإحصائيات إلى كون نادي أسوان، قد أصبحت قيمته السوقية الإجمالية بعد الصفقات الجديدة نحو 39 مليون جنيه، في حين وصل معدل أعمال لاعبي الفريق بعد إنتقالات هذا الموسم إلى نحو 27 عام.

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صفقات نادي أسوان 2019

نادي أسوان، ركز في صفقاته على ضم لاعبين أصحاب خبرات طويلة في بطولة الدوري المصري، ومع تواجد بعض الأسماء الشابة، سيحاول الكابتن مجدي عبد العاطي الحصول على توليفة مناسبة تستطيع تحقيق حلم الشعب الأسواني في رؤية فريقهم يحقق نتائج إيجابية في الدوري الممتاز.

وجاءت صفقات أسوان على النحو التالي:

-محمد طارق (المقاصة)

-إبراهيم جلال (حرس الحدود)

-إبراهيم القاضي (بتروجت)

-عبد العزيز إمام (سموحة)

-طارق أبو العز (طلائع الجيش)

-أوميد أوكري (سموحة)

-علي عيد (بتروجت)

-فادي فريد (الأهلي)

-محمد خليفة (الزمالك)

-الجزائري أسعد الأرجح

-الحسيني سمير ( المصري)

-مسعد عوض (حرس الحدود)

-أحمد عبد الظاهر (حرس الحدود)

- موسى داو (الجزيرة الكويتي)

- أحمد طيطا (المقاولون العرب)

- خالد عبد الرحمن جبنة "المقاولون العرب"

قائمة نادي أسوان قبل إنطلاق الدوري

حراسة المرمى : مسعد عوض – طلعت عبد الوهاب – رضا السيد – إسلام سليمان

الدفاع : محمود نعيم – أحمد جودة – عبد الله السنغاوي – محمد جابر – أحمد طيطا – الحسيني سمير – إبراهيم القاضي – محمد طارق أبو العز – علي عيد

الوسط : أحمد عامر – محمد عادل عبد الفضيل – محمد الصباحي – عمار شحاتة – موسى داو – عبد الرحمن جبنة – محمد خليفة – أحمد فتحي – حسام عبد الواحد – هيثم الفيل – عبد العزيز إمام – حسن طارق – حسن يوسف – أسعد الأرجح

الهجوم : إبراهيم جلال – رمضان ربيع – أحمد عبد الظاهر – بادارا سيلا – أوميد أوكري – فادي فريد