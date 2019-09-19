رياضة | مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. آرسنال في مهمة صعبة ومانشستر يونايتد في اختبار سهل



يستعد عشاق الساحرة المستديرة؛ لانطلاق دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي؛ والتي ستنطلق مساء اليوم؛ بالنسخة الجديدة 2019- 2020.

ومن المقرر أن تفتتح المباريات مساء اليوم في السابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت القاهرة؛ بالثامنة إلا خمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة؛ والتاسعة إلا خمسة دقائق بتوقيت الامارات العربية المتحدة.