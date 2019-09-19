رياضة | "بمدرب جديد و8 تعاقدات نارية" المقاصة يستعد لإنطلاق الدوري.. تعرف على الصفقات كاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بمدرب جديد و8 تعاقدات نارية" المقاصة يستعد لإنطلاق الدوري.. تعرف على الصفقات كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي مصر المقاصة الموسم الجديد 2019-2020، وهو يطمح من أجل التأكيد على كونه قد أصحاب واحد من كبار القوم في كرة القدم المصرية، وذلك بعدما أصبح الفريق دومًا يحتل مراكز متقدمة في بطولة الدوري المصري ، والتي كان أخرها المركز السادس في بطولة الموسم الماضي، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الخامس نادي المقاولون العرب.

بدأ المقاصة موسم الإنتقالات الصيفية بإعلان حصوله على مدرب جديد، وهو نجم الزمالك وأياكس وتوتنهام السابق، أحمد حسام ميدو، وبعد ميدو، جاء الدور على الصفقات واللاعبين، حيث تعاقد مصر المقاصة مع 8 لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوف الفريق، وكانت من بينهم صفقات نارية مثل نجمي الزمالك محمد إبراهيم، وأيمن حفني، وكذلك إنضمام خالد أوتشو، والذي يتوقع البعض بأن ينافس اللاعب على جائزة أفضل محترف في الدوري في الموسم الجديد.

وخلال هذا التقرير من موقع "الخليج 365 الرياضي"، سوف نرصد لكم بالتفاصيل، ما حدث في سوق إنتقالات نادي مصر المقاصة، وهذا بعدما أصبحت الإحصائيات تشير إلى كون القيمة السوقية للنادي الفيومي قد وصلت لنحو 115 مليون جنيه، وهذا بالإضافة إلى وصول معدل أعمار الفريق إلى نحو 28 عام تقريبا.

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صفقات مصر المقاصة 2019

أغلب صفقات نادي مصر المقاصة كانت بهدف تعزيز خط الوسط وخط الهجوم في الفريق، حيث يبدو أن ميدو قد عرف نقاط ضعف الفريق، وبدأ مع الإدارة في مناقشة الحلول، وأستقر على جلب 8 لاعبين جدد إلى صفوف النادي قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية وإنطلاق مسابقة الدوري المصري.

وجاءت صفقات المقاصة في الصيف الحالي على النحو التالي:

خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي)

محمد إبراهيم (الزمالك)

صلاح أمين (نجوم المستقبل)

محمود فهمي (نادي النصر)

أيمن حفني (الزمالك)

عمرو مرعي (بيراميدز)

إيدو موسيس (حرس الحدود)

أحمد صبيحة (نادي النصر)

قائمة نادي مصر المقاصة قبل إنطلاق الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - محمود حمدى - محمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد مودى – شريف حازم – محمد دبش – عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد صبيحة - حسني فتحي – عصام صبحي – أحمد محسن – هاني سعيد .

خط الوسط: خالد اوتشو – محمد توني – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – ميدو جابر – أيمن حفني – باولن فوافي – محمد مسعد – شيملس بيكلي ــ محمد ابراهيم – محمد رمضان – صلاح عاشور.

خط الهجوم: عبد الله مجدي – عمرو مرعي – اودو موسيس – صلاح أمين – محمد دسوقى.