الصحف الإسبانية تصف هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بـ"الكارثة"

الصحف الإسبانية تصفهزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بـالكارثة

الخميس 19 سبتمبر 2019

كتب هيثم سعيد

هاجمت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، فريق ريال مدريد بشراسة على أثر الهزيمة التى تلقاها من باريس سان جيرمان في افتتاحية مشوار الملكي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وحقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا كبيرا على ضيفه ريال مدريد الإسبانى، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الني جمعت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ماركا الاسبانية

عنونت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة فى صد صفحتها الصادرة صباح الخميس : "هكذا لا يمكن الذهاب من أجل أوروبا" مؤكدة أن باريس سان جيرمان، بدون نيمار، مبابي، وكافاني، يتفوق على ريال مدريد الذى وصفته بالزجاجي.

أضافت ان هدفين من دي ماريا بنصف ساعة يؤدي إلى الهزيمة البيضاء الأولى فى دور المجموعات ببطولة أطال أوروبا.

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صحيفة الآس

بينما وصفت صحيفة "آس" الإسبانية ذائعة الصيت فى العالم الخسارة القاسية التى تعرض لها الملكى بأبطال أوروبا تحت عنوان: "بلا روح" وأكدت ان باريس سان جيرمان عبر فوق ريال مدريد الغير قادر على تهديد المرمى.

ونقلت الصحيفة الشهيرة تصريحات الفرنسى ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان: "لم نرتقي للمستوى المطلوب".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

وعلى نفس المنوال عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الشهيرة المباراة تحت عنوان "كارثة ريال مدريد فى باريس" مؤكدة أن دى ماريا بطل المباراة ، سجل هدفين ومونييه سجل في الثالث.