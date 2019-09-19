رقم جديد يحققه رياض محرز بدوري الأبطال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 نجح الجزائري ​رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي في إضافة رقم جديد بدوري أبطال أوروبا في جعلته خلال لقاء فريقه الأيوم في أولى الجولات أمام شاختار.

سجل مهاجم ​مانشستر سيتي​، الجزائري ​رياض محرز​ هدفاً وصنع آخر، أمام شاختار في الجولة الأولى ل​دوري أبطال أوروبا​. Advertisements وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن محرز ساهم في 13 هدفاص بدوري أبطال أوروبا، سواء بقميص ليستر سيتي أو مانشستر سيتي. وسجل محرز 6 أهداف وصنع 7 أخرى، خلال ظهوره في 19 مباراة بدوري الأبطال. وينافس مانشستر سيتي في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، والتي تضم كل من شاختار ودينامو زغرب وأتالانتا.

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