شكرا لقرائتكم خبر عن غياب إداري في النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

ألقت الخسارة الآسيوية بظلالها على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث شهد أول تدريبات للفريق بعد عودته من قطر غيابا كاملا للإدارة النصراوية، إذ لم يحضر رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت، ولا المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وفيما طالب مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاد التدريبات، لاعبيه بتعويض الجمهور بعد التعادل مع الشباب بالدوري والخسارة من السد في دوري أبطال آسيا ومغادرة دور ربع النهائي، شهدت التدريبات حضور كافة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استرجاعية.

ومن المتوقع أن يغيب المحترف النيجيري أحمد موسى عن مباراة الحزم لعدم تعافيه من الإصابة، فيما تبدو حظوظ مشاركة البرازيلي جوليانو بالمشاركة في المباراة القادمة ضعيفة لتعرضه لإصابة أمام السد القطري وخروجه متأثرا بالإصابة. وسيعوض غياب النيجيري أحمد موسى والبرازيلي جوليانو يحيى الشهري العائد بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور، إلى جانب عبدالعزيز الجبرين وفهد الجميعة.

ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول للوافد الجديد المهاجم عبدالفتاح آدم ومختار علي مع النصر في مباراة الحزم غدا (الجمعة) على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكانت إدارة النصر أصدرت بيانا أعلنت فيه مقاضاة عضو ذهبي بتهمة تسريب أوراق رسمية وإفشاء أسرار النادي، إلى جانب مقاضاة رئيس الشباب خالد البلطان بعد تصريحاته الأخيرة وتصرفه مع المدرج النصراوي بعد مباراة الفريقين الأخيرة الجمعة الماضية.