شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف البطولة الخليجية النسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تقرر أن تستضيف دولة الكويت الدورة الرياضية السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر القادم.

وكانت رئيسة اللجنة المنظمة العليا للدورة الشيخة نعيمة الأحمد، أعلنت مشاركة جميع دول المجلس في 10 ألعاب على صعيد المنافسات الفردية والجماعية، وهي كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة قدم الصالات، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، وألعاب قوى للاحتياجات الخاصة، ورياضة التايكواندو، والرماية، والبولينغ، والمبارزة.

وأعربت الشيخة نعيمة عن سعادتها باكتمال العقد الخليجي للرياضة النسائية بمشاركة المملكة العربية السعودية للمرة الأولى بالدورة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المنتخبات، وأشادت بتطور الرياضة النسوية الخليجية، وإتاحة المجال للنساء لخوض التنافس الشريف مع نظيراتهن، ومما لا شك فيه أن هذه الحالة بازدهار ملحوظ، حيث نرى الكثير من البطولات والأحداث الرياضية المهمة التي تقام على صعيد المنطقة الخليجية برمّتها، وتمنت رئيسة اللجنة العليا أن تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها ما يشكل نجاحاً وإنجازاً، للارتقاء بواقع المرأة في مختلف المجالات والميادين.