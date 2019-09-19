شكرا لقرائتكم خبر عن كارينيو يعتمد خطة الأهلي.. وتحفيز خاص للجماهير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

باشر المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو أمس مهام عمله الفني لفريق الوحدة بدأها باجتماعات متواصله مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وأشرف على المناورة التي أقيمت على ملعب رديف الجوهرة في جدة، وشهدت مشاركة كابتن الفريق عبدالله الزوري الذي تعرض لإصابة في مواجهة الأهلي.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن التشكيل الذي شارك أمام الأهلي لن يتغير في مواجهة الفيحاء في المجمعة كونه يعتبر التشكيل المثالي، ولكن ربما ظروف المباراة قد تتطلب بعض التعديلات أثناء سيرها.

من جهة أخرى، تتأهب جماهير الفرسان للمغادرة صباح غد (الجمعة) إلى المجمعة بعد توفير إدارة النادي 3 حافلات وتذاكر ووجبات غذائية.

وأشار عضو مدرج وحداوي عبدالرزاق محبوب، أن الجماهير الوحداوية منتشية بالفوز على الأهلي ونأمل أن يعود بنقاط المباراة خصوصا أن كل الظروف أصبحت مواتية لحصد النقاط.