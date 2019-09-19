شكرا لقرائتكم خبر عن العطوي ينال الرضى.. روح الاتفاق عادت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أشادت جماهير نادي الاتفاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعمل الجيد الذي يقدمه مدرب الفريق الأول خالد العطوي الذي نجح في وقت وجيز أن يكون من بين أفضل المدربين حاليا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علاوة على عمله في إعادة الروح للفريق الاتفاقي هذا الموسم، خصوصا بعد النتائج المخيبة للآمال خلال الموسم الماضي، حيث كان الفريق يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين السعودي.

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن المدرب بحاجة للمزيد من الوقت حتى يثبت نفسه كمدرب مميز، نظرا لأن الفريق لم يدخل في معمعة الدوري الحقيقية وما زال الوقت مبكرا للحكم على أداء المدرب.

من جانب آخر، وقع نادي الاتفاق ممثلاً بإدارة المسؤولية المجتمعية عقد الشراكة المجتمعية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية. وتعزز الشراكة أوجه التعاون في المجالات الصحية والرياضية بين الطرفين، وتمهد الاتفاقية لتنفيذ وإقامة عدد من البرامج والمبادرات وورش العمل من بينها مبادرة «العقل السليم في الجسم السليم»، والذي يسهم في رفع درجة الوعي الصحي لدى اللاعبين في نادي الاتفاق في مختلف الفئات والألعاب المختلفة.