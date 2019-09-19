شكرا لقرائتكم خبر عن الركباني لـ«الخليج 365»: النظام يمنع قيد بديل خمينيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أكد المحامي المختص في النزاعات أكد المحامي المختص في النزاعات الرياضية محمد الركباني استحالة استغلال نادي الاتحاد لأي ثغرة قانونية في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم لقيد لاعب في خانة اللاعب خمينيز، الذي تم الاستغناء عنه. وقال لـ«الخليج 365»: «قائمة اللاعبين المسجلين تحدد في آخر يوم في فترة التسجيل، ما يعني استحالة إعادة تسجيل أي لاعب إلا في فترة تسجيل اللاعبين الشتوية». وتنص المادة التاسعة والعشرون (فترات التسجيل) على إجازة تسجيل اللاعبين في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين بالتعميم السنوي، وكاستثناء من هذه القاعدة فإن اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات والبطولات، وفي حال إنهاء التعاقد بين النادي واللاعب بسبب مشروع، فإن للجنة اتخاذ الإجراءات المؤقتة في حدود صلاحيتها لتفادي انتهاك العقود، وحفاظاً على حقوق الأطراف وفقا للمادة «الأربعون» «إنهاء العقد لأسباب مشروعة».



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