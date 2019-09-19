شكرا لقرائتكم خبر عن الحائلي للاتحاديين: انسوا الآسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

طالب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لاعبي الفريق الكروي الأول بطي صفحة الخروج من دوري أبطال آسيا، وضرورة التركيز على باقي البطولات في الموسم الحالي، والسعي للعودة للانتصارات بدءا من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال بعد غد (السبت) في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه الحائلي رسالة لجماهير العميد عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال آسيا قائلا: «قدر الله وما شاء فعل. جمهور الاتحاد الحبيب، أشعر بحجم الغضب لأني واحد منكم. أعلم أن سقف الطموح عال. والعشم في إدارتنا كبير. وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا في السنوات الماضية. نحن في مرحلة بناء. لدينا عناصر مميزة سنستمر في دعمها. ونعدكم بالتصحيح».

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هذا وكانت الإدارة الاتحادية أعلنت فجر أمس إلغاء عقد اللاعب لويس خمينيز بعد مضي شهرين من التعاقد معه. وجاء قرار الاستغناء عن الفلسطيني من أصل تشيلي بالتنسيق مع المدرب سييرا.

بدوره أكد لـ«الخليج 365» مصدر في نادي الاتحاد أن الفريق سيكمل بستة لاعبين أجانب لحين بدء الفترة الشتوية بتحديد لاعب بديل لخمينيز.

من جانب آخر، رفض المدرب سييرا منح اللاعبين راحة أمس. وخضع اللاعبون الأساسيون لتمرين استرجاعي، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية، وسيبدأ اليوم في تنفيذ مخططاته الفنية لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال في الدوري، إذ سيعتمد نهجا جديدا، والاستقرار على التشكيلة المناسبة من خلال المناورة الكروية التي سيجريها في الحصة التدريبية. ويسعى المدرب سييرا لرد اعتبار هزيمته، وخروج فريقه آسيويا من أمام الزعيم بتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، والسير بشكل صحيح نحو المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي.