شكرا لقرائتكم خبر عن شاص لـ«الخليج 365»: لا تبالغوا.. العميد لا يستطيع المنافسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

شدد لاعب الاتحاد السابق سامي شاص على حاجة العميد إلى رئيس قيادي ذي شخصية وهيبة حتى يعيد الفريق إلى منصات التتويج. وقال في تصريح لـ«الخليج 365»: «للأسف تنقص الاتحاد أمور كثيرة، أبرزها حاجته لشخصية رئيس قيادي حتى يعود كما كان بطلا وقويا. وعلى المتأملين بعودته كما كان عدم المبالغة في الأمر كونه يحتاج إلى الكثير، وأي شخص يقول غير هذا الكلام (غلطان)».

وأضاف: «الاتحاد بهذا الوضع لن يبعد بعيداً. في آسيا ودع. وفي الدوري تنتظره مباريات قوية. أيضا حتى في تصفيات كأس العرب بحكم معرفتنا بأوضاع الفريق نعرف تماماً عدم قدرته على المنافسة».

وعن مجاملة مدرب الاتحاد لأبناء جلدته من اللاعبين أو من جلبهم، قال: «بصراحة هذا المتاح لدى المدرب سييرا، كون وقت تسجيل اللاعبين كان أفضل الأجانب في الفريق مصابين، ما اضطر إلى تسجيل اللاعبين المتاحين لديه في الكشوفات، وبصراحة إدارة الاتحاد للأسف توجد لديها تخبطات كبيرة في اختيار اللاعبين الأجانب، وذلك لقلة خبرتهم في كيفية الاستقطابات، وعدم تكليفهم لشخص لديه إلمام بهذا الموضوع، بعكس الفريق الهلالي الذي نجح في اختياراته واستقطاباته على صعيد اللاعبين الأجانب وبناء على حاجة الفريق».

وأكد استحقاق الهلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، موضحا أن الاتحاد أهدر التأهل من مباراة الذهاب عندما خرج من على ملعبه وبين جمهوره متعادلاً، فيما استغل الهلال هذه العوامل، إضافة إلى قوة محترفيه الذين صنعوا الفارق، وتواجد سالم الدوسري الذي قدم مباراة كبيرة استحق من خلالها نجومية المباراة، وكذلك عودة سلمان الفرج إلى مستواه المعروف. وتابع: «منطقياً وفنياً كان الهلال الأقرب للفوز وهذا ما حدث، كونه يملك لاعبين مميزين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، إضافة إلى مدرب جيد استطاع قراءة أحداث اللقاء لصالحه واستغلال نقاط ضعف الاتحاد التي كانت في الأطراف الدفاعية، ما سبب لهم إجهادا، وذلك من خلال عدم مساندة لاعبي الوسط للأظهرة الدفاعية على الرغم من نجاح الدفاع الاتحادي في إغلاق العمق والحد من خطورة غوميز لكن هذا لم يكن كافياً».