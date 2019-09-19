شكرا لقرائتكم خبر عن السويد والسعيد لـ«الخليج 365»: الاستقرار أهم من الغربلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أجمع لاعبا الاتحاد المعتزلان إبراهيم سويد، ومشعل السعيد على أهمية الاستقرار الفني في الفترة الحالية ممثلاً في الإبقاء على مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا. وأكد السويد أن الجماهير الاتحادية بطبيعتها طموحة وتأمل في تحقيق المزيد من البطولات، وهذا الأمر يتطلب التوضيح من رئيس النادي بكشف إستراتيجية الإدارة المتبعة مع الفريق الكروي من حيث البناء أو السعي لتحقيق البطولات، مشدداً على أن الفريق يحتاج لملاءة مالية تسهم في عملية التصحيح وتساعد على جلب محترفين أجانب بداية من الفترة الشتوية القادمة لصنع الفارق الفني ومساعدة المدرب سييرا على تطبيق تكتيكه في المباريات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سييرا مطالب هو الآخر بمعرفة حجم التطلعات عند الجماهير الاتحادية. وطالب السعيد مسيري القرار في الاتحاد بضرورة الاستقرار وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها لخبطة الأوراق الفنية، خصوصاً أن الفريق يمر بمرحلة بناء ويضم بين صفوفه أسماء محلية تحتاج للخبرة الميدانية والدعم المعنوي من الجماهير، مبيناً أن قرار استمرارية سييرا يعتبر الأنسب كونه بات على اطلاع ومعرفة بدهاليز الفريق، وقادرا على إعادة الفريق لسكة الانتصارات.

أجمع لاعبا الاتحاد المعتزلان إبراهيم سويد، ومشعل السعيد على أهمية الاستقرار الفني في الفترة الحالية ممثلاً في الإبقاء على مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا. وأكد السويد أن الجماهير الاتحادية بطبيعتها طموحة وتأمل في تحقيق المزيد من البطولات، وهذا الأمر يتطلب التوضيح من رئيس النادي بكشف إستراتيجية الإدارة المتبعة مع الفريق الكروي من حيث البناء أو السعي لتحقيق البطولات، مشدداً على أن الفريق يحتاج لملاءة مالية تسهم في عملية التصحيح وتساعد على جلب محترفين أجانب بداية من الفترة الشتوية القادمة لصنع الفارق الفني ومساعدة المدرب سييرا على تطبيق تكتيكه في المباريات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سييرا مطالب هو الآخر بمعرفة حجم التطلعات عند الجماهير الاتحادية. وطالب السعيد مسيري القرار في الاتحاد بضرورة الاستقرار وعدم اتخاذ قرارات متسرعة من شأنها لخبطة الأوراق الفنية، خصوصاً أن الفريق يمر بمرحلة بناء ويضم بين صفوفه أسماء محلية تحتاج للخبرة الميدانية والدعم المعنوي من الجماهير، مبيناً أن قرار استمرارية سييرا يعتبر الأنسب كونه بات على اطلاع ومعرفة بدهاليز الفريق، وقادرا على إعادة الفريق لسكة الانتصارات.

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