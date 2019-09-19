عصية في المحيط

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) خمس مواجهات خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة (الرياض) والملقب بـ«محيط الرعب» خلال بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019، وجميعها كانت إيجابية عدا مواجهة الأهلي التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل وكانت «تحصيل حاصل» ،إذ كسب مواجهته أمام الدحيل «3-1»، وكذلك أمام استقلال طهران «1-0»، وعلى العين «2-0»، وأخيرا أمام الاتحاد وكسبها الزعيم «3-1».

خمس مواجهات خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة (الرياض) والملقب بـ«محيط الرعب» خلال بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019، وجميعها كانت إيجابية عدا مواجهة الأهلي التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل وكانت «تحصيل حاصل» ،إذ كسب مواجهته أمام الدحيل «3-1»، وكذلك أمام استقلال طهران «1-0»، وعلى العين «2-0»، وأخيرا أمام الاتحاد وكسبها الزعيم «3-1».

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