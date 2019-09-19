شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري.. الأفضل بالأرقام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) قدم سالم الدوسري أداءً فنياً كبيراً خلال مواجهة الاتحاد ضمن إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، ومساهمته بالتأهل لدور نصف النهائي لمواجهة فريق السد القطري. قدم سالم الدوسري أداءً فنياً كبيراً خلال مواجهة الاتحاد ضمن إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، ومساهمته بالتأهل لدور نصف النهائي لمواجهة فريق السد القطري. 88 دقيقة كانت مشاركة الدوسري قدم فيها لمسات وتغطية دفاعية ونزعة هجومية وصناعة أهداف، وختمها بتسجيل هدف، وتؤكد على ذلك أرقامه وإحصاءاته إضافة لحصوله على جائزة رجل المباراة.



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