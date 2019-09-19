شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يخشى ضمك في «المحالة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) تنطلق الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير تنطلق الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الخميس) بلقاء يتيم يجمع ضمك بنظيره الشباب عند الساعة 6:50 مساءً على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، عقب تأجيل ديربي القصيم. إذ يدخل فريق ضمك لقاءه أمام الشباب وهو يعيش نشوة الانطلاقة بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري على حساب الاتحاد ويحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط، وأحرز هجومه هدفين وتلقت شباكه سبعة أهداف، ورغم صعوبة اللقاء إلا أن الفريق يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية والقفز لفرق الوسط. فيما يدخل فريق الشباب اللقاء وهو يحتل المركز السادس ورغم البداية المميزة بالفوز على الفتح إلا أنه خرج بتعادلين سلبيين أمام الفيصلي والنصر ليتراجع في سلم الترتيب بخمس نقاط، وأحرز هجومه هدفين وولج مرماه هدف، ويسعى الفريق للعودة لنغمة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط ستكون مهمة في مشواره نحو مراكز القمة.



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