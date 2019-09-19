شكرا لقرائتكم خبر عن الحزم يجفف دموع الطفل «الباكي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

كرمت إدارة نادي الحزم، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبدالله المقحم، المشجع الحزماوي فيصل الطاهري، بعد انتشار مقطع له في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبكي بحرارة ويرفض الذهاب لمنزله مع أسرته متأثراً من الخسارة التي تلقاها فريقه من الاتفاق في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة 6 أهداف دون رد.

وقامت إدارة الحزم من منطلق واجباتها في المسؤولية الاجتماعية بالتواصل مع ذوي فيصل الطاهري ودعوته للنادي وتكريمه من قبل إدارة النادي، ونجومه، بحضور الأمين العام لنادي الحزم سلطان الجمود، والمنسق الإعلامي محمد الخليفة.

كما تم منح الطاهري اشتراكا مجانيا مفتوحا في أكاديمية فهد المالك بنادي الحزم.