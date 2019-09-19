شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أندية ترفض إقامة دوري الرديف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفضت 8 أندية فكرة إقامة دوري الرديف الموسم الحالي، مفضلة تأجيله إلى الموسم القادم لعدة أسباب، فيما وافقت 6 أندية على إقامته وغاب ناديان عن المشاركة.

وخلصت ورشة العمل التي عقدتها لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم أمس (الأربعاء) بمشاركة 14 نادياً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى تأجيل إقرار انطلاق الدوري الرديف أو تأجيله إلى الموسم القادم، فيما خرجت توصية برفع قائمة اللاعبين لـ35 لاعباً منهم مواليد ولاعبو الاستثمار، مع منع الحراس الأجانب وعودة الحكم السعودي، على أن يقام بنظام تصفيات المناطق حتى الأدوار النهائية.

وتخلل ورشة العمل شرح الأهداف من إقامة الدوري، ومعرفة رأي الأندية في ذلك، بينما تم إقرار الآلية المقترحة لإقامة الدوري ونظام البطولة المقترح وشروط المشاركة والجوائز المقررة لها.

وفُتح باب النقاش للجميع وإجابة استفسارات الأندية، كما تم استعراض آراء الأندية وملاحظاتها والحلول التي وفرها الاتحاد.