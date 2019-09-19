شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحتضن 29 موهوباً ضمن برنامج الابتعاث الكروي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت هيئة الرياضة ، وصول دفعة من اللاعبين المنضمين لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، إلى مدينة سالو شمال شرقي إسبانيا، وذلك لبداية البرنامج الذي تم الإعلان عن تفاصيله نهاية شهر يونيو الماضي بمدينة جدة.

وقال رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز الفيصل في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «فخورون جداً بالنجوم الشباب الذي تم اختيارهم لهذا البرنامج، ونحن على ثقة كبيرة في حصول نجومنا المختارين على الإضافة النوعية التي سيقدمها البرنامج ليس من الناحية الفنية وحسب بل أيضاً على مستوى الاحترافية والانضباطية العالية التي ننشدها لنجومنا في كل جوانب كرة القدم، ويمثل هؤلاء اللاعبون مستقبل الكرة السعودية وأثق بأن هذه الخطوة ستمكننا من تطوير لعبة كرة القدم في المملكة لعقود قادمة، ونحن في الهيئة العامة للرياضة نضع على عاتقنا تقديم كل الدعم الممكن لهؤلاء اللاعبين ليكونوا جاهزين لخدمة المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «أتمنى أن يساهم هذا المشروع في منح مجموعة من الفرص للاعبينا نحو الاحتراف في أوروبا، فلدينا الرغبة الكبيرة في استمرار هذا البرنامج لسنوات قادمة حتى نمهد الطريق للمزيد من المواهب السعودية، وأن يحصل هؤلاء النجوم على الفائدة الكاملة من هذا البرنامج ويكونوا خير سفراء لوطنهم في أوروبا».

وضمت قائمة اللاعبين المنضمين للبرنامج والذين ينتظر أن يكتمل وصولهم بشكل كامل نهاية الأسبوع القادم كلاً من:

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حراس المرمى: عبدالرحمن الشمري «النصر»، عبدالرحمن البوق «الأنصار»، محمد الدوسري «الشباب»، نواف العقيدي «النصر».

خط الدفاع: عادل هزازي «الفيصلي»، محمد الناصر «الهلال»، علي دقرشاوي «دوري المدارس»، مهند الشنقيطي «الاتحاد»، أصيل عابد «الاتحاد»، حازم الزهراني «الاتحاد»، وليد الأحمد «الهلال»، ضاري العنزي «النصر».

خط الوسط: عبدالعزيز الضويحي «الاتحاد»، حمد الغامدي «الاتحاد»، عمر داخل «الاتحاد»، مهند أبو ريزة «الفيصلي»، عبدالإله الشمري «الشباب»، علي مجرشي «الشباب»، فراس الغامدي «الأهلي»، سالم السليم «الهلال»، منصور البيشي «الهلال»، محمد منصور «الهلال»، نواف شراحيلي «الهلال».

خط الهجوم: عبدالعزيز الشهراني «الشباب»، صافي الزقرتي «الأهلي»، عبدالمجيد الزهراني «الاتحاد»، يحيى النجعي «النصر»، حسن السليس «الترجي»، عمرو مير عالم.