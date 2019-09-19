شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يدشن رعاية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

من المقرر أن يدشن نادي الاتحاد مساء اليوم (الخميس) حفل رعاية الفريق الكروي الأول من قبل إحدى شركات العطور بقيمة مالية مجزية، وذلك بقاعة الأمير طلال بن منصور بالنادي.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن الإدارة الاتحادية أنهت اتفاقها مع شركة عطور للانضمام لمجموعة الرعاة، بحيث يكون شعار الشركة خلف القميص المقلم.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الاتحادية في الأيام القليلة القادمة انضمام رعاية جديدة للفريق الكروي الأول بعد أن وصلت المفاوضات معها لمراحلها النهائية.

وتعمل إدارة الحائلي على ترتيب الملف المالي والاستثماري وفق إستراتيجية طويلة تعتمد على زيادة الدخل بتنويع مصادره وزيادة قنوات الاستثمار وتقنين المصروفات.