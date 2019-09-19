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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: السوبر الأفريقى 23 أكتوبر بملعب هزاع بن زايد فى الامارات أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى. وقال مرتضى منصور فى مداخلة تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أن السوبر الأفريقي سيقام يوم 23 أكتوبر بملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الاماراتية. وأكد رئيس الزمالك أن الفريق سيخوض المباراة بحثاً عن اللقب الخامس حال تتويجه بالسوبر المصرى ليكون خير ختام للمباراة المقبلة. Advertisements وقال مرتضى منصور أنه يثق فى اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو فى التتويج بالسوبر الأفريقى بعد الانتهاء من مباراة السوبر أمام النادى الأهلى. وتحدث مرتضى منصور عن تلقى النادى خطابا من الاتحاد الافريقى حدد فيه موعد مباراة السوبر الأفريقى والذى ينتظر ان يواجه فيه بطل الترجى وبطولة أبطال أفريقيا. ويشارك الزمالك بصفته بطل النسخة الأخير من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما يشارك الترجى بصفته بطل أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى بعد الأحداث التى شهدتها المباراة النهائية فى الفترة الماضية.

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