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جدة - عمرو شويل مرتضي منصور: تقديم مباراة السوبر المصرى ساعة

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تقديم موعد مباراة القمة بين الأهلى والأبيض، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع.

وأعلن منصور خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، أن مباراة القمة تم تقديمها لمدة 60 دقيقة لتقام فى السابعة من مساء الجمعة، بدلاً من إقامتها فى الثامنة مساء.

الأهلى ضد الزمالك.. فرجانى ساسى أغلى لاعب فى السوبر المصرى

اعتلى الدولى التونسى فرجانى ساسى قائمة أغلى لاعبى مباراة السوبر المصرى الذى سيجمع الأهلى ضد الزمالك مساء غداً الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساءاً.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى فإن قيمة الدولى التونسى فرجانى ساسي لاعب الزمالك وصلت الى 2.5 مليون يورو.

جاء ذلك بعد خروج وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى من المباراة للإصابة والتى تسببت فى غيابه لمدة 10 أيام خلال الفترة المقبلة والذى يعد أغلى لاعبى الفريقين حيث تصل قيمته التسويقية الى 2.8 مليون يورو.

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مرتضى منصور: تذاكر مباريات الزمالك تباع الخميس باستاد الإسكندرية

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن تذاكر مباراة الفريق فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى سيتم عرضها صباح الخميس بملعب استاد الإسكندرية.

ويلتقى الأهلى ضد الزمالك مساء غداً الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساءاً.

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك قام بطرح عدد قليل من حصة التذاكر فى مقر النادى ، متقدماً بإعتذار للجماهير لعدم قدرته على توفير المزيد من التذاكر.

وقال سنتوجه الى مدينة الاسكندرية بصحبة مجلس الادارة بالكامل لمساندة الفريق فى المباراة المقرر اقامتها غداً بالدورى المصرى الممتاز.