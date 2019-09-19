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جدة - عمرو شويل مرتضى منصور: تذاكر مباريات الزمالك تباع الخميس باستاد الإسكندرية أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن تذاكر مباراة الفريق فى السوبر المصرى أمام النادى الأهلى سيتم عرضها صباح الخميس بملعب استاد الإسكندرية. ويلتقى الأهلى ضد الزمالك مساء غداً الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب فى تمام الساعة الثامنة مساءاً. Advertisements وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك قام بطرح عدد قليل من حصة التذاكر فى مقر النادى ، متقدماً بإعتذار للجماهير لعدم قدرته على توفير المزيد من التذاكر. وقال سنتوجه الى مدينة الاسكندرية بصحبة مجلس الادارة بالكامل لمساندة الفريق فى المباراة المقرر اقامتها غداً بالدورى المصرى الممتاز.

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