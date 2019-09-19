شكرا لقرائتكم المقاصة يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة أمس الأربعاء، على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد المقاصة لمواجهة أسوان في المباراة الأولى للفريقين بمسابقة الدوري العام في الموسم الجديد 2019/2020، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد اسوان الرياضى في تمام الثالثة عصراً.

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كان الفريق قد شارك فى دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد وحصل على المركز الثالث بعد الفوز على أسوان فى لقاء المركزين الثالث والرابع بهدف مقابل لا شىء أحرزه مصطفى شبيطة.