كونتيس: لن نكون خصماً سهلاً لوصيف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

يعود حتا إلى دوري الأضواء مجدداً بعد غياب دام 508 أيام خاض خلاله موسماً في دوري الدرجة الأولى، ليصعد مجدداً إلى دوري الخليج العربي.

يعود تاريخ آخر مواجهة للفريق في الدوري إلى 28 إبريل 2018 عندما استقبل فريق عجمان في ملعب استاد حمدان بن راشد في حتا، وفاز عليه يومها بهدف نظيف لم يكن كفيلاً بالبقاء، ليخوض ملحق الهبوط ويخسر مرتين أمام الفجيرة.

واليوم يبدأ حتا من حيث كانت النهاية في الدوري، حيث يستقبل في ملعبه في السابعة إلا الربع مساء فريق شباب الأهلي في دوري الخليج العربي في نسخته الجديدة ويتطلع «الإعصار» إلى الظهور بشكل جيد في أول مباراة له في البطولة.

أوضح اليوناني كريستوس كونتيس، المدير الفني لفريق حتا أن مباراة اليوم لن تكون سهلة خاصة وأن الفريق يواجه خصماً ينافس كل عام على لقب الدوري، مبيناً أن الاختبار الأول يمثل أهمية كبيرة للفريق.

وقال: سنواجه فريقاً قوياً بلا شك، أنهم ينافسون في كل موسم على لقب الدوري وهو وصيف الموسم الماضي، بالتالي منطقياً لديهم أفضلية للفوز بالمباراة، ولكن لن نكون خصماً سهلاً رغم تفوقهم علينا من ناحية اللاعبين وجودتهم،سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: ننتظر هذه المباراة منذ ثلاثة أشهر هي فترة تحضيرنا للموسم الجديد من خلال معسكر تدريبي، ومن ثم خوض كأس الخليج العربي، ثقتي كبيرة في لاعبي الفريق وفي قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وكما قلت من قبل نحن نبني فريقاً للمستقبل، ولدينا دافع كبير لتحقيق شيء جيد هذا الموسم.

وهل شكلت مباريات كأس الخليج العربي له فرصة للوصول إلى التشكيلة المثالية ؟ قال: نعم بالتأكيد كانت فرصة جيدة لأعرف جميع اللاعبين، لدي تشكيلة جيدة من اللاعبين وسنعرف كيف يكون الأداء أمام شباب الأهلي اليوم.

وأكد المدرب كريستوس أن قائمة فريقه تخلو من الغيابات مبيناً أنه أمر جيد أن يبدأ الموسم بهكذا طريقة وقال: من الجيد بداية الموسم بقائمة مكتملة وأتمنى أن يستمر الأمر هكذا حتى تكون لدي خيارات عديدة لوضع التشكيل الأفضل.

من جانبه أكد الإسباني كريستان لوبيز لاعب حتا أنه يخوض تحدياً جديداً في منطقة الخليج، مبيناً أنها التجربة الأولى له في الخليج، ويتطلع لتكون جيدة وقال إنه يحاول التأقلم بشكل جيد مع الأجواء الحارة والرطوبة العالية وأشاد بزملائه اللاعبين وقال إنهم سهلوا إندماجه في الفريق.

وقال: الأجواء مختلفة بالنسبة لي، ولكن مع الأيام أتأقلم بشكل جيد، أنا سعيد بالوجود مع فريق حتا، نحن نتطور بشكل جيد من يوم إلى آخر ونحاول أن نلعب كمجموعة ونساعد بعضنا لنحقق نتائج جيدة، هدفنا البقاء ضمن دوري المحترفين، ولكن سنحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وربما يقودنا ذلك للفوز بالدوري كما فعل ليستر سيتي في إنجلترا قبل عدة سنوات، قد يكون الأمر صعباً وغير متوقع ولكن علينا أن نؤمن بقدرتنا على صنع الفارق في كل مباراة نخوضها.