شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير مؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة إلى المانيا برفقة وكيل أعماله من أجل بدء جلسات العلاج من بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا، وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء أمس الأول، الثلاثاء، بملعب التتش ، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

وكان جهاز كرة القدم بالنادى الاهلى أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له على أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الاهلى وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد .

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وأكد جهاز الكرة بالاهلى على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الخطيب لأن سياسة الأهلى لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه، كما أن رئيس النادى يعطى موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته والتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلى محل اهتمام ورعاية ناديهم، جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.